Os dois momentos importantes para o arroz gaúcho

No campo, a safra de arroz que será colhida em 2026 no Rio Grande do Sul entra na parte final do plantio, como aponta o levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). Da área sinalizada como intenção pelos produtores, 95,24% foi semeada. No mercado, a próxima segunda-feira (22) reserva um momento importante para a comercialização do cereal colhido em 2025. É quando serão realizados os leilões de escoamento, que buscam cobrir a diferença entre o preço mínimo estabelecido pelo governo federal para a saca de 50 quilos e o que o mercado está pagando.

Com relação ao cultivo, a grande expectativa é saber o tamanho real da área, se a intenção de plantio se confirma ou não no início do ciclo. O Irga havia levantado um recuo de 5,17% sobre o ano passado, com 920.091 mil hectares. No entanto, o espaço pode ficar ainda menor por conta do cenário de crise enfrentado.

Neste ano, houve particularidades no andamento dos trabalhos nas diferentes regiões do Estado. Conforme Luiz Fernando Siqueira, gerente da Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Irga, a Fronteira Oeste, maior produtora em área, praticamente não conseguiu semear em setembro, com a Zona Sul chegando a cerca de 40% cultivado, cenário diferente do verificado em 2024.

— Se pensarmos somente na época de semeadura, tivemos uma época dentro da prospecção de uma boa lavoura. Agora teremos um pouco de dificuldade em relação aos investimentos, está muito limitado de recursos. É um ano terrível de perspectiva de preços — acrescenta Siqueira.

Leilões

No que diz respeito ao escoamento da produção deste ano, os leilões de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro) e Prêmio para Escoamento do Produto (PEP) estão marcados para segunda-feira (22), com um volume previsto de 444,92 mil toneladas. Se houver saldo, nova oferta deverá ser feita no dia seguinte, terça-feira (23).