Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Solidariedade no rótulo
O vinho gaúcho que arrecadou mais de R$ 72 mil para instituições de caridade

Rótulo Chimas Número 4 foi leiloado em evento organizado pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS)

Carolina Pastl

