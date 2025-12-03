O vinho gaúcho que arrecadou mais de R$ 72 mil para instituições de caridade

Além de 12 vinícolas, o rótulo foi produzido a partir de quatro safras, sete castas de uvas e três terroirs gaúchos. Igor Bandera / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O Chimas Número 4 confirmou o que já prometia antes mesmo de ir a leilão: um vinho feito de união — e de solidariedade. O rótulo exclusivo, elaborado a partir de lotes doados por 12 vinícolas gaúchas, arrecadou R$ 72,25 mil no Leilão Chimas 2025, realizado pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS) em benefício das instituições Sou de Fazer e Lance de Craque, que atuam junto à Fundação Pão dos Pobres, em Porto Alegre.

O resultado é a soma de dois momentos: R$ 41,7 mil no leilão presencial, com 75 lances, e R$ 30,55 mil na versão online, que recebeu 173 lances. Ao todo, foram arrematadas 450 garrafas de 750 ml, 25 magnuns e até 33 pares de tênis, em uma valorização de 150,7% sobre o valor inicial.

Além de 12 vinícolas, o rótulo foi produzido a partir de quatro safras, sete castas de uvas e três terroirs gaúchos (Serra, Campanha e Campos de Cima da Serra).

Com esta edição, os quatro leilões promovidos pela ABS-RS já somam R$ 378,85 mil destinados a projetos sociais.

— O engajamento que vemos a cada edição mostra como o setor vitivinícola do Rio Grande do Sul é unido e consciente da responsabilidade que acompanha sua grandeza — observa Caroline Dani, presidente da ABS-RS.