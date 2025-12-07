Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Novos reforços
Notícia

O time por trás do bife: Angus cria “tropa de elite” para turbinar a carne premium brasileira

Grupo reúne 19 técnicos que funcionarão como canal de comunicação entre a associação e novos produtores

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS