O time por trás do bife: Angus cria “tropa de elite” para turbinar a carne premium brasileira

Hoje, a Angus conta com cerca de 540 sócios, enquanto o Programa Carne Angus Certificada recebeu animais de aproximadamente 4,5 mil produtores em 2025.

Quem vê a carne angus apenas no prato talvez nem imagine o tamanho da engrenagem que existe por trás de cada corte. Agora, essa missão acaba de ganhar reforço: a Associação Brasileira de Angus e Ultrablack (ABA) criou uma verdadeira tropa de elite para elevar o padrão da carne premium produzida no país.

O grupo reúne 19 técnicos, escolhidos entre os que já atuam nos frigoríficos garantindo a certificação — ou seja, os “guardiões” da qualidade Angus. Depois de um treinamento especial, eles passam a ter um papel ainda maior: aproximar a associação dos criadores, orientar os produtores e ajudar a ampliar o número de sócios e de animais qualificados.

O grupo reúne 19 técnicos, escolhidos entre os que já atuam nos frigoríficos garantindo a certificação.

A ideia é transformar quem já entende profundamente do produto final em ponte direta com quem está lá no campo. Como resume o gerente do Programa Carne Angus Certificada, Maychel Borges:

— Esses técnicos vivem o dia a dia da certificação. Agora, também estarão ao lado do produtor, levando informação, antecipando análises de padrão racial e ajudando a fortalecer toda a cadeia.

E a iniciativa nasce em um momento importante para o Brasil. Enquanto países tradicionais na oferta de carne premium, como Estados Unidos e Austrália, enfrentam limitações produtivas, o mercado internacional olha para a carne brasileira com apetite. É o que diz o diretor do programa, Wilson Brochmann:

— O mercado está aberto, o consumidor quer o produto. Nosso limite de crescimento hoje é a oferta de animais.

Hoje, a Angus conta com cerca de 540 sócios, enquanto o Programa Carne Angus Certificada recebeu animais de aproximadamente 4,5 mil produtores em 2025.