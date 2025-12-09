O que buscam agricultores familiares que se mobilizam nesta quarta em Porto Alegre

Leite, trigo e arroz estão em momento de dificuldade por conta dea redução de preços Elena Medoks/ stock.adobe.com; Alexandre Picinin/Arquivo pessoal; e Maryna Osadcha/ stock.adobe.com

Nem mesmo a previsão de chuva forte afastou o ânimo de agricultores familiares para participar, nesta quarta-feira (10), de mobilização na Capital. Segundo a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar do Estado (Fetag-RS), entre 1,5 mil e 2 mil produtores são esperados. A motivação vem das três crises enfrentadas: a do leite, do arroz e do trigo, além do endividamento que segue.

— É uma crise geral, hoje temos três produtos com muita dificuldade. Esse discurso de comida barata não pode ser às custas do agricultor. Tem de baratear custo, melhorar essa questão do Mercosul e também o endividamento, que ainda não está resolvido — pontua Carlos Joel da Silva, presidente da Fetag-RS.

Pela manhã, os agricultores se reúnem na superintendência do Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, onde têm uma reunião. Na parte da tarde, com o governo do Estado. Também haverá encontros com os deputados estaduais.

A situação do leite é considerada a mais difícil, porque ainda não houve nenhuma medida de apoio para esse produto. O preço de referência do Conseleite mostra que de julho a outubro houve uma queda de 10,5% no valor. Se considerada a projeção para novembro (a ser confirmada), o tombo chega a 17,7%.

Entre as ações solicitadas pelo Conseleite, que reúne produtores e indústria, estão a compra governamental de, no mínimo, 100 mil toneladas de leite em pó produzido no Brasil, adoção de política de benefício fiscal às indústrias transformadoras que compram leite em pó nacional e sobretaxa temporária para leite em pó e queijo muçarela da Argentina e do Uruguai.

O aumento das importações de lácteos do Mercosul a partir de agosto é apontado como um fator que ampliou as dificuldades enfrentadas pelo setor.

— A alta da produção local combinada com altos índices de importação, culminaram com um desfecho de ano bastante difícil — avalia Marcos Tang, presidente da Associação de Criadores de Gado Holandês (Gadolando).