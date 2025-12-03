Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

De volta às raízes
O ex-goleiro do Inter que trocou os gramados pela lavoura

Ex-jogador detalhou à coluna a sua vida como aposentado do futebol

Carolina Pastl

