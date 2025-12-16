"O efeito do juro é quase como o de outra seca", diz economista sobre crise no crédito rural

No país, 130 mil pessoas deixarão de tomar financiamentos. Arthon / stock.adobe.com

A escassez de recursos e a elevada inadimplência evidenciam uma crise do crédito rural no Brasil. Dados apresentados pela assessoria econômica da Federação da Agricultura do Estado (Farsul) no balanço da entidade, nesta terça-feira (16) apontam que 130 mil pessoas que tomaram financiamento no Plano Safra 2024/2025 no país não tomarão recursos no ciclo 2025/2026.

Outro indicador que acende o alerta vermelho vem dos índices históricos de inadimplência: 11,4% nas linhas com juro livre e de 2,4% nas com taxa controlada.

— Estamos vivendo uma crise de crédito sem precedentes. E não é gaúcha, é brasileira — ressalta Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul.

Na origem da crise estão os juros elevados. Da Luz frisa que a taxa Selic (taxa básica de juro) está correta diante do cenário posto, mas bate de um jeito diferente no agro, setor que precisa de grande alavancagem:

— Como hoje quase 80% do crédito rural é de juro livre, a maior taxa Selic dos últimos 20 anos bate de um jeito diferente.

É por isso que nem mesmo uma safra sem quebra, "sonhada" para 2026 com base nos prognósticos atuais, reverterá o quadro. Um produtor dentro da normalidade (de produtividade), está pagando, para cada R$ 1 de lucro, R$ 2 ou R$ 3 de juro.

— O efeito do juro é quase como o de outra seca — compara.

Menos contratos

Levantamento feito pela Farsul mostra queda de 15% no número de contratos e no valor tomado, no Plano Safra atual, entre julho e outubro no Brasil:

De julho a outubro do ciclo 2024/2025, foram tomados, em linhas de custeio, R$ 98,93 bilhões no país. Em igual período do ciclo atual, o montante ficou em R$ 84,29 bilhões

Na mesma comparação, o número de contratos passou de 450,84 mil para 409,3 mil

No caso do RS, esse percentual de queda fica um pouco maior. Nos valores de custeio, há uma redução de 21%, passando de R$ 15,89 bi para R$ 12,55 bi, de julho a outubro.

Em número de contratos, a diminuição foi de 18%, passando de 125,71 mil contratos para 103,24 mil

Fonte: Matriz de Dados do Crédito Rural / BCB