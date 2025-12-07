O Brasil na produção mundial de carne, o Guia Sabores Únicos do RS e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

A posição brasileira na produção mundial de carnes e o trabalho por trás da publicação Guia Sabores Únicos do RS foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (7), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- O Brasil deve fechar o ano com uma nova e importante marca: avançar uma casa e se tornar o terceiro maior exportador de carne suína. Sobre os embarques desta proteína e da carne de frango em 2025, falou o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), Ricardo Santin.
- Lançada pelo Sebrae-RS, a 2ª edição do Guia Sabores Únicos do RS reúne diferentes itens da agricultura familiar, alguns deles, inovadores, como kombucha de erva-mate, suco de uva rosê e salame de búfalo. Sobre o trabalho por trás desta publicação, falou Roger Klafke, especialista em Competitividade do Sebrae-RS.