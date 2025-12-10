Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Crise "tripla"
Mobilização de produtores termina com promessas, e dirigente diz: se não saírem do papel, "vamos marchar a Brasília"

Ações dos governos do Estado e federal são buscadas para aplacar dificuldades no leite, no arroz e no trigo

Carolina Pastl

