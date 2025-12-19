Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Depois do trigo e do arroz
Notícia

Medida de apoio ao leite será anunciada na próxima semana; produto está na lista dos em crise

Conab marcou para terça-feira (23) encontro com representantes do setor; pedido é por compra pública do produto

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS