Medida de apoio ao leite será anunciada na próxima semana; produto está na lista dos em crise

Crise está relacionada, na avaliação do setor, com a entrada de lácteos do Mercosul. Lumos sp / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de medidas anunciadas para o trigo e o arroz, chegou a vez do leite. Na próxima terça-feira (23), em Porto Alegre, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) marcou reunião com representantes do setor para apresentar ação aos produtores. No caso do leite, a crise se instalou no campo em razão da queda nos preços pagos pelo litro da matéria-prima, influenciada pelo aumento da oferta no mercado interno, com a entrada de lácteos do Mercosul. De janeiro a novembro, Argentina, Uruguai e Paraguai exportaram, juntos, para o Brasil, 172,3 mil toneladas líquidas de leite, quantidade 3,31% menor se comparado com o mesmo período do ano passado.

A expectativa da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) é de que o anúncio seja o da compra pública de leite em pó para distribuição para programas sociais.

— Para enxugar, ao menos um pouco, este excesso de oferta que temos hoje no mercado — contextualiza Eugênio Zanetti, vice-presidente da Fetag-RS.

Na semana passada, quando o dirigente e outros representantes do setor estavam em Brasília em busca de apoio, a estatal havia sinalizado que estudava a possibilidade da compra de leite em pó com R$ 100 milhões em dezembro e outros R$ 100 milhões em janeiro. No entanto, era preciso aguardar definição orçamentária. De acordo com Zanetti, os recursos comprariam 5 mil toneladas do produto. Volume que "ajuda", na avaliação do dirigente, mas "não resolve". Para efeito de comparação, a própria indústria estima que o mercado brasileiro esteja lidando com algo próximo de cem mil toneladas de leite em pó disponíveis.

É por isso que o dirigente defende também a adoção de medidas antidumping pelo governo federal.

— No momento em que a investigação foi autorizada, o governo já poderia ter adotado uma medida de precaução — acrescenta Zanetti.