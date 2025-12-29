Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Com sotaque mandarim
Notícia

Máquinas agrícolas da China ganham espaço no agro brasileiro e desafiam indústria

De janeiro a novembro deste ano, as exportações chinesas de máquinas agrícolas cresceram 35,26% para o Brasil

Carolina Pastl

