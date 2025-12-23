Leilões de arroz terão nova rodada nesta quarta: negociações chegaram a 44% da oferta

Jerônimo Gonzalez / Especial

A véspera de Natal terá uma nova rodada de leilões para a comercialização de arroz — e de trigo. O objetivo é colocar no "balcão" de negociação o saldo das vendas realizadas na terça-feira (23), quando foram arrematadas 44,1% das 444,92 mil toneladas do cereal ofertadas. As modalidades disponíveis para a compra eram de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro) e Prêmio para Escoamento de Produto (PEP).

As medidas vieram a partir de demanda do setor, frente à grave crise que se evidencia na oferta elevada e preços em queda e inferiores ao valor mínimo estabelecido pelo governo federal para a safra 2024/2025 (ou seja, a produção colhida neste ano).

— Consideramos positivo o resultado. Dá uma contribuição. Há regiões em que o prêmio chega a R$ 12, R$ 14. Isso dá mais de 20% no preço de mercado. Tem aí um bom valor para agregar — avalia Denis Dias Nunes, presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado (Federarroz-RS).

O dirigente orienta produtores a ficarem atentos a essa reoferta que será feita nesta quarta (24), por entender que "é uma oportunidade de remuneração, com o enxugamento de estoques”.

Nas operações realizadas nesta terça (23), foram negociadas 159,5 mil toneladas na modalidade de Pepro, voltada ao produtor. E 36,79 mil toneladas no PEP.

O presidente da Federarroz-RS avalia que a procura foi boa dentro do pouco prazo que se tinha.

Também na quarta (24), a Conab ofertará o saldo do volume de trigo, nas mesmas duas modalidades.





A diferença entre PEP E PEPRO

Rogério Gonçalves, superintendente de Operações Comerciais da Conab, explica que a principal diferença entre um mecanismo e outro é de quem pode participar das operações

No Prêmio Para Escoamento de Produto (PEP), quem participa são indústrias e comerciantes que, para receber o prêmio, devem comprar de produtores rurais ou cooperativas, pagando o preço mínimo e escoando o para as regiões permitidas no edital

No Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro), quem participa arrematando o prêmio são produtores rurais ou cooperativas, que devem vender o produto para comerciantes ou indústrias e comprovar o escoamento para as regiões permitidas