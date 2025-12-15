Leilões de arroz e trigo são marcados para a próxima segunda 

Para os leilões de arroz são R$ 100 milhões, para os de trigo, R$ 67 milhões. Maryna Osadcha/ stock.adobe.com; Alexandre Picinin/Arquivo pessoal

Serão realizados no próximo dia (22) os leilões de arroz e trigo via Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) que buscam garantir preço mínimo e dar vazão à oferta dos dois produtos. As modalidades ofertadas são a de Prêmio Para Escoamento de Produto (PEP) e Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro), conforme detalhamento trazido pelos editais, publicados nesta segunda-feira (15).

Caso não seja negociado todo o volume, haverá leilão no dia 23 para o saldo.

Em nota, a Federação das Associações de Arrozeiros (Federarroz-RS), orientou os produtores a aderirem aos leilões. A avaliação é de que são "medida estratégica neste momento", uma última chance de acessar os mecanismos antes do início da colheita da próxima safra.

A entidade acrescenta que, a participação nos leilões pode ajudar na redução dos estoques de passagem, favorecendo a recomposição de mercado.

— São para três regiões para o RS, com prêmios bons — avalia Denis Dias Nunes, presidente da Federarroz-RS.

Nos dois produtos que terão os mecanismos de apoio, os preços praticados pelo mercado têm ficado abaixo do mínimo estabelecido pelo governo federal.

No arroz, o preço mínimo da saca é de R$ 63,64, mas conforme a Conab, na média, tem sido negociado a R$ 52,70, o que dá uma diferença de R$ 10,94. Segundo a Federarroz-RS, os produtores têm acumulado prejuízos médios entre R$ 20,00 e R$ 30,00 por saca comercializada.

No trigo, o valor mínimo fica em R$ 78,51 por saca e o de mercado, na média de R$ 54,20, o que resulta em uma diferença negativa de R$ 24,31.

A quantidade a ser negociada pode chegar a até 250 mil toneladas de trigo e até 500 mil toneladas de arroz.

A diferença entre PEP E PEPRO

Rogério Gonçalves, superintendente de Operações Comerciais da Conab, explica que a principal diferença entre um mecanismo e outro é de quem pode participar das operações

No Prêmio Para Escoamento de Produto (PEP), quem participa são indústrias e comerciantes que, para receber o prêmio, devem comprar de produtores rurais ou cooperativas, pagando o preço mínimo e escoando o para as regiões permitidas no edital

No Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro), quem participa arrematando o prêmio são produtores rurais ou cooperativas, que devem vender o produto para comerciantes ou indústrias e comprovar o escoamento para as regiões permitidas