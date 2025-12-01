Kombucha de erva-mate? Suco de uva rosê? Veja os 50 produtos que entraram no Guia Sabores Únicos do RS

Outro produto no guia é o suco de butiá e maçã gaseificado em lata da Vinícola Baggio, de Dois Lajeados. Talles Kunzler / Sebrae/ Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Kombucha de erva-mate, suco de uva rosê, alho negro, mel branco, salame de búfalo e vinho laranja são alguns dos produtos que recheiam a 2ª edição do Guia Sabores Únicos do RS, lançado pelo Sebrae-RS nesta segunda-feira (1), na Capital. A publicação, que destaca o melhor da produção das agroindústrias familiares do Estado e está disponível no site da instituição, busca ampliar a presença desses alimentos nas gôndolas e cardápios de todo o Estado, a partir da conexão de produtores, chefs e o varejo.

— Queremos dar visibilidade à força criativa e empreendedora das pequenas agroindústrias do Rio Grande do Sul, mostrando que nossos produtos têm qualidade, identidade e potencial para competir em mercados mais amplos — destaca Roger Klafke, especialista em Competitividade do Sebrae RS.

O processo de curadoria do Guia envolveu 176 empresas inscritas, das quais 142 agroindústrias foram diagnosticadas por meio de entrevistas qualitativas. A partir desse universo, 50 negócios foram selecionados para compor a edição 2026 da publicação.

Para identificar os diferenciais das empresas, o Sebrae RS aplicou o modelo VRIO (de Jay Barney), que avalia se um negócio possui recursos Valiosos, Raros, Difíceis de Imitar e Organizados para explorar esses atributos, fatores que indicam uma vantagem competitiva sustentável. Além dessa metodologia, também foram considerados critérios como Regionalidade, Entusiasmo, Diferenciação, Maturidade Digital e Organização.

— Foi um verdadeiro garimpo de talentos e sabores. O resultado é um retrato fiel da riqueza e da autenticidade da produção artesanal gaúcha — afirma Klafke.

Guia Sabores Únicos do RS

Azeites e Condimentos Especiais

Alho Negro da Serra – Caxias do Sul

• Alho Negro Azeite Orgânico Nina – Rosário do Sul

• Azeite Orgânico Nina Azeite Sabiá – Encruzilhada do Sul

• Azeite Sabiá De La Guardia – Santo Ângelo

• Geleia Premium de Butiá com Cachaça Equilíbrio Saudável – Pelotas

• Sal Rosa Parrilla com Chimichurri Defumado Estância das Oliveiras – Viamão

• Azeite de Oliva Estância das Oliveiras Raízes & Aromas (KS Temperos) – Porto Alegre

• Berga Pepper Orgânicos Mariani – Garibaldi

• Geleia de Vinho Rosé com Pimenta Pé de Oliva – Ijuí

• Azeite de Oliva Extra Virgem

Bebidas Típicas e Autorais

Barbaquá Machadinho – Machadinho

• Erva-mate para Chimarrão Cachaça da Chica – Porto Alegre

• Cachaça com Butiá Cervejaria Steilen Berg – Porto Alegre

• Cerveja Pepper Weiss Conde do Sul – Mariana Pimentel

• Cachaça Artesanal Cooperanatural – Picada Café

• Suco de Uva Rosé Himmel Bier – Estrela

• Cerveja Puro Malte Himmel Maibock Mon Julli I – Ilópolis

• Chás Especiais Novo Citrus Produção Ecológica – Pareci Novo

• Suco Integral Orgânico de Bergamota PeD Bebidas Ltda – Estrela

• Kombucha de Erva-mate Orgânica Vinícola Baggio – Dois Lajeados

• Suco de Butiá e Maçã Gaseificado em Lata

Carnes Nobres e Charcutaria Artesanal

3 Irmãos Alimentos – Embutidos Fontana – Pinhal

• Embutido Defumado de Carne Suína em Cubos Agroindústria de Embutidos Ferreira – Passo do Sobrado

• Salame de Búfalo Carne Capital do Churrasco – Lagoa Vermelha

• Carne Capital do Churrasco Charcutaria Saci – Três de Maio

• Copa Cordeiro Santa Carolina – Cachoeira do Sul

• Cordeiro Santa Carolina Ouro do Pampa Carnes e Linguiças – Lavras do Sul

• Reserva do Produtor Quality In Meat – Pelotas

• Linguiçaria Prime SMB Embutidos – Passo Fundo

• Linguiça/Salame de Carne Suína Defumada

Doces Finos Artesanais e Meles

Apiário Cambará – Machadinho

• Mel Branco – Mel de Melato da Bracatinga Casa Gabriel Rodrigues – Porto Alegre

• Chocolate Amargo com Azeite de Oliva e Noz Pecan Fornello di Luccia – Porto Alegre

• Geleia Premium de Espumante Geleias da Bisa – Mariana Pimentel

• Geleia de Bergamota – Geleia de Quentão Grandes Laços & Pecan Brasil – Picada Café

• Pecanttone Inovabee – Estrela

• Mel Multifloral Laticínio La Serrana – Ilópolis

• Doce de Leite de Leite de Ovelha Zunn Alimentos – Estrela

• Mel Zunn

Queijos e Laticínios Artesanais

DelPaolo (Agroind. Sítio da Ramada) – Soledade

• Queijo Temperado ao Vinho Alma Queijaria – Gramado

• Queijo Brie Noir Canto Queijaria – Barra do Quaraí

• Queijo Pampeano DORF Produtos Lácteos Artesanais – Teutônia

• Queijo Autoral Hundert Tag (100 dias) Queijaria Celeiro – Crissiumal

• Queijo Artesanal Colonial Terroir da Vigia – Santana do Livramento

• Queijo Autoral de Leite de Ovelha

Vinhos e Espumantes

Boscato Vinhos Finos – Nova Pádua

• Vinho Tinto Boscato Cave Merlot Brocardo Vinhedos e Vinhos – Encruzilhada do Sul

• Espumante Nature Branco Helena Casa Zottis – Bento Gonçalves

• Vinho Autoral BRS Bibiana Dunamis Vinhos – Dom Pedrito

• Vinho Tinto Tannat Gran Reserva – Safra 2022 Manus Vinhas e Vinhos – Bento Gonçalves

• Vinho Tinto Manus Clássico Teroldego – Safra 2022 Vinhos Vivos Vivente – Colinas

• Espumante Pet Nat Glera Chardonnay Vinícola Campos de Cima – Itaqui

• Vinho Tinto 3 Bocas Vinícola Don Afonso – Caxias do Sul

• Vinho Laranja Generazione Orange Wine – Safra 2021 Vinícola Tramariam – Garibaldi

• Vinho Linaggio