Kombucha de erva-mate? Suco de uva rosê? Veja os 50 produtos que entraram no Guia Sabores Únicos do RS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Kombucha de erva-mate, suco de uva rosê, alho negro, mel branco, salame de búfalo e vinho laranja são alguns dos produtos que recheiam a 2ª edição do Guia Sabores Únicos do RS, lançado pelo Sebrae-RS nesta segunda-feira (1), na Capital. A publicação, que destaca o melhor da produção das agroindústrias familiares do Estado e está disponível no site da instituição, busca ampliar a presença desses alimentos nas gôndolas e cardápios de todo o Estado, a partir da conexão de produtores, chefs e o varejo.
— Queremos dar visibilidade à força criativa e empreendedora das pequenas agroindústrias do Rio Grande do Sul, mostrando que nossos produtos têm qualidade, identidade e potencial para competir em mercados mais amplos — destaca Roger Klafke, especialista em Competitividade do Sebrae RS.
O processo de curadoria do Guia envolveu 176 empresas inscritas, das quais 142 agroindústrias foram diagnosticadas por meio de entrevistas qualitativas. A partir desse universo, 50 negócios foram selecionados para compor a edição 2026 da publicação.
Para identificar os diferenciais das empresas, o Sebrae RS aplicou o modelo VRIO (de Jay Barney), que avalia se um negócio possui recursos Valiosos, Raros, Difíceis de Imitar e Organizados para explorar esses atributos, fatores que indicam uma vantagem competitiva sustentável. Além dessa metodologia, também foram considerados critérios como Regionalidade, Entusiasmo, Diferenciação, Maturidade Digital e Organização.
— Foi um verdadeiro garimpo de talentos e sabores. O resultado é um retrato fiel da riqueza e da autenticidade da produção artesanal gaúcha — afirma Klafke.
Guia Sabores Únicos do RS
Azeites e Condimentos Especiais
- Alho Negro da Serra – Caxias do Sul
• Alho Negro
- Azeite Orgânico Nina – Rosário do Sul
• Azeite Orgânico Nina
- Azeite Sabiá – Encruzilhada do Sul
• Azeite Sabiá
- De La Guardia – Santo Ângelo
• Geleia Premium de Butiá com Cachaça
- Equilíbrio Saudável – Pelotas
• Sal Rosa Parrilla com Chimichurri Defumado
- Estância das Oliveiras – Viamão
• Azeite de Oliva Estância das Oliveiras
- Raízes & Aromas (KS Temperos) – Porto Alegre
• Berga Pepper
- Orgânicos Mariani – Garibaldi
• Geleia de Vinho Rosé com Pimenta
- Pé de Oliva – Ijuí
• Azeite de Oliva Extra Virgem
Bebidas Típicas e Autorais
- Barbaquá Machadinho – Machadinho
• Erva-mate para Chimarrão
- Cachaça da Chica – Porto Alegre
• Cachaça com Butiá
- Cervejaria Steilen Berg – Porto Alegre
• Cerveja Pepper Weiss
- Conde do Sul – Mariana Pimentel
• Cachaça Artesanal
- Cooperanatural – Picada Café
• Suco de Uva Rosé
- Himmel Bier – Estrela
• Cerveja Puro Malte Himmel Maibock
- Mon Julli I – Ilópolis
• Chás Especiais
- Novo Citrus Produção Ecológica – Pareci Novo
• Suco Integral Orgânico de Bergamota
- PeD Bebidas Ltda – Estrela
• Kombucha de Erva-mate Orgânica
- Vinícola Baggio – Dois Lajeados
• Suco de Butiá e Maçã Gaseificado em Lata
Carnes Nobres e Charcutaria Artesanal
- 3 Irmãos Alimentos – Embutidos Fontana – Pinhal
• Embutido Defumado de Carne Suína em Cubos
- Agroindústria de Embutidos Ferreira – Passo do Sobrado
• Salame de Búfalo
- Carne Capital do Churrasco – Lagoa Vermelha
• Carne Capital do Churrasco
- Charcutaria Saci – Três de Maio
• Copa
- Cordeiro Santa Carolina – Cachoeira do Sul
• Cordeiro Santa Carolina
- Ouro do Pampa Carnes e Linguiças – Lavras do Sul
• Reserva do Produtor
- Quality In Meat – Pelotas
• Linguiçaria Prime
- SMB Embutidos – Passo Fundo
• Linguiça/Salame de Carne Suína Defumada
Doces Finos Artesanais e Meles
- Apiário Cambará – Machadinho
• Mel Branco – Mel de Melato da Bracatinga
- Casa Gabriel Rodrigues – Porto Alegre
• Chocolate Amargo com Azeite de Oliva e Noz Pecan
- Fornello di Luccia – Porto Alegre
• Geleia Premium de Espumante
- Geleias da Bisa – Mariana Pimentel
• Geleia de Bergamota – Geleia de Quentão
- Grandes Laços & Pecan Brasil – Picada Café
• Pecanttone
- Inovabee – Estrela
• Mel Multifloral
- Laticínio La Serrana – Ilópolis
• Doce de Leite de Leite de Ovelha
- Zunn Alimentos – Estrela
• Mel Zunn
Queijos e Laticínios Artesanais
- DelPaolo (Agroind. Sítio da Ramada) – Soledade
• Queijo Temperado ao Vinho
- Alma Queijaria – Gramado
• Queijo Brie Noir
- Canto Queijaria – Barra do Quaraí
• Queijo Pampeano
- DORF Produtos Lácteos Artesanais – Teutônia
• Queijo Autoral Hundert Tag (100 dias)
- Queijaria Celeiro – Crissiumal
• Queijo Artesanal Colonial
- Terroir da Vigia – Santana do Livramento
• Queijo Autoral de Leite de Ovelha
Vinhos e Espumantes
- Boscato Vinhos Finos – Nova Pádua
• Vinho Tinto Boscato Cave Merlot
- Brocardo Vinhedos e Vinhos – Encruzilhada do Sul
• Espumante Nature Branco Helena
- Casa Zottis – Bento Gonçalves
• Vinho Autoral BRS Bibiana
- Dunamis Vinhos – Dom Pedrito
• Vinho Tinto Tannat Gran Reserva – Safra 2022
- Manus Vinhas e Vinhos – Bento Gonçalves
• Vinho Tinto Manus Clássico Teroldego – Safra 2022
- Vinhos Vivos Vivente – Colinas
• Espumante Pet Nat Glera Chardonnay
- Vinícola Campos de Cima – Itaqui
• Vinho Tinto 3 Bocas
- Vinícola Don Afonso – Caxias do Sul
• Vinho Laranja Generazione Orange Wine – Safra 2021
- Vinícola Tramariam – Garibaldi
• Vinho Linaggio