Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Comércio internacional
Indústria estima até US$ 3 bi em perdas com sobretaxa da China à carne bovina brasileira

Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo) manifestou preocupação com a medida anunciada nesta quarta (31)

