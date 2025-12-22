Governo federal anuncia compra pública de pêssego para aliviar efeitos da supersafra

Conab liberará R$ 4 milhões para a compra da fruta. Aryel Martins / RBS TV

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Entre pomares carregados e caixas encalhadas, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) anunciou a liberação de R$ 4 milhões para a compra de 890 mil litros de suco integral de pêssego — o equivalente a 1,16 mil toneladas da fruta in natura. A medida busca aliviar os efeitos de uma supersafra que encontrou portas semiabertas na indústria e forte concorrência externa, especialmente do pêssego argentino, mais barato após a desvalorização do peso.

O anúncio da medida foi feito em Pelotas, um dos principais municípios produtores no Estado, e tem dois objetivos: criar uma válvula de escape para o excesso de oferta e, ao mesmo tempo, conectar a produção local a políticas públicas de segurança alimentar. O suco comprado será fracionado e destinado, a partir do próximo ano, a escolas, cozinhas solidárias e restaurantes comunitários.

Para o presidente da Conab, Edegar Pretto, trata-se de mais uma resposta emergencial a cadeias pressionadas por grandes safras. O discurso segue a linha já adotada para arroz e outros produtos: ouvir o setor, intervir dentro dos limites fiscais e garantir renda mínima ao produtor. No papel, a operação pode alcançar cerca de 270 famílias e quatro organizações da agricultura familiar da região de Pelotas.

Atualmente, o preço de referência do quilograma do pêssego para aquisição via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), no Rio Grande do Sul, está entre R$ 1,85 e R$ 2,10; entretanto, a estatal estabeleceu que irá pagar o valor máximo aos produtores gaúchos, com recursos que serão destinados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

No campo, porém, a avaliação é mais agridoce. Produtores reconhecem o gesto, mas relativizam o impacto.

— Como produtor, a gente fica feliz pelo reconhecimento e pelo interesse do governo em ajudar. Mas, financeiramente, isso não reflete quase nada — resume Adriano Bosenbecker, presidente da Associação dos Produtores de Pêssego de Pelotas.

A crítica também passa pelo timing, acrescenta Celmar Raffi, vice-presidente da associação e presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (Comder):

— Para salvar uma cadeia em supersafra, esse recurso precisaria ter vindo antes. Vinte dias fazem muita diferença quando a indústria não consegue comportar a linha de produção. Hoje, ainda há caminhões e caminhões na fila para descarregar.

Outros detalhes operacionais da compra serão divulgados pela Conab e pelo MDS nos próximos dias.