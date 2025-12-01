Frustração após a COP30, novos investimentos em biocombustíveis e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O sentimento de frustração no setor de biocombustíveis após a COP30 e novos investimentos nesta matriz energética foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (30), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- CEO e presidente da maior produtora nacional de biodiesel, a Be8, sediada em Passo Fundo, Erasmo Carlos Battistella participou deste episódio falando sobre projetos futuros no segmento e a frustração do setor de biocombustíveis após a COP30.
- Outro entrevistado foi Luiz Osório Dumoncel, presidente do Conselho de Administração da 3tentos, que detalhou novos investimentos da empresa no segmento. Ele também adiantou: “o biocombustível não é modinha”.