Flores em alta, nota fiscal eletrônica e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

O crescimento das vendas do setor de flores em 2025 e a nota fiscal eletrônica do produtor rural foram alguns dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (14), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- A floricultura brasileira vai encerrar 2025 em plena floração: vendas firmes o ano inteiro, um dezembro igualmente movimentado e previsão de crescimento entre 6% e 8%. Sobre este ano e a perspectiva para o próximo, falou o presidente do Instituto Brasileiro de Floricultura (Ibraflor), Renato Opitz.
- A emissão de notas fiscais no campo, que entrará em uma nova "era" a partir de 2026, também foi pauta deste programa. Geraldo Callegari, chefe da Sessão de Informações da Receita Estadual, participou do episódio e esclareceu dúvidas sobre a alteração, que vinha sendo feita de forma gradual, desde 2023, conforme o faturamento anual.