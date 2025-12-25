Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Fiscalização encontra irregularidades em lotes de café em cinco Estados (incluindo o RS)

Desclassificação ocorreu após a detecção daa presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido

Carolina Pastl

