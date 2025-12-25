Fiscalização encontra irregularidades em lotes de café em cinco Estados (incluindo o RS)

No Estado, cinco lotes de duas marcas diferentes foram desclassificadas pelo Ministério da Agricultura. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Ministério da Agricultura emitiu alerta nacional após identificar lotes de café torrado e moído com irregularidades, como excesso de impurezas (galhos, folhas e cascas) e matérias estranhas (pedras, areia, grãos ou sementes) acima do permitido pela legislação.

A operação resultou na desclassificação de 23 lotes e no recolhimento de produtos que já estavam em circulação no mercado. Segundo o Ministério, a desclassificação é feita após a detecção da presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido, que é de 1%, segundo a legislação.

Embora o Rio Grande do Sul não seja produtor de café, essas irregularidades foram registradas também no Estado — e em outros quatro, veja a lista abaixo.

Consumidores que adquiriram marcas ou lotes desclassificados devem interromper o consumo imediatamente e procurar o estabelecimento onde compraram o produto para substituição, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor.

Em nota (a íntegra está ao final desta matéria), a Solveig, responsável pelo Terra da Gente, disse que os lotes informados pelo Ministério "são antigos, já foram integralmente segregados e não estão em circulação no mercado".

A coluna entrou em contato com as outras empresas de café e, até a publicação desta matéria, não havia obtido retorno.

Já a Stok Center procurou a coluna e esclareceu que o lote de café da marca Terra da Gente, nas versões Tradicional e Extra Forte, foi localizado apenas em uma unidade da rede, em Passo Fundo. E que, assim que tomaram conhecimento, adotaram "imediatamente todas as medidas preventivas necessárias, incluindo a retirada do lote mencionado".

Confira a lista:

Reprodução / Reprodução

Lotes localizados no RS:

Marca Terra da Gente - Tradicional: Stok Center (Comercial Zaffari LTDA)

Marca Terra da Gente - Tradicional: Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA

Marca Terra da Gente - Extra Forte: Stok Center (Comercial Zaffari LTDA)

Marca Terra da Gente - Extra Forte: Atacadão Comércio de Gêneros Alimentícios LTDA

Marca Made In Brazil: Compra do Poder Público

Nota de esclarecimento da Solveig:

Em nota, a Solveig Indústria e Comércio de Café Ltda., responsável pelo café Terra da Gente, informou que os lotes mencionados na notícia do Mapa já foram integralmente segregados e não estão em circulação no mercado:

"A Solveig Indústria e Comércio de Café Ltda., responsável pelo café Terra da Gente, esclarece que os lotes mencionados na notícia do MAPA são antigos, já foram integralmente segregados e não estão em circulação no mercado, não representando qualquer risco ao consumidor.

Tão logo a empresa tomou conhecimento das supostas irregularidades, adotou medidas imediatas, como a segregação dos lotes e o reforço nos controles de qualidade. Desde agosto de 2025, a empresa também vem implementando um plano de modernização industrial, com equipamentos atualizados, processos aprimorados e rastreabilidade completa de toda a produção.

A empresa cumpre integralmente todas as normas e exigências da Portaria do MAPA.

Todos os lotes atualmente produzidos passam por rigorosos controles de qualidade, com laudos laboratoriais que confirmam sua plena conformidade com os padrões legais e de segurança alimentar.

A Solveig reafirma seu compromisso com a qualidade, segurança e transparência, garantindo que os produtos atualmente disponíveis são seguros e confiáveis."

Nota de esclarecimento do Comercial Zaffari/Stok Center:

Em relação às informações divulgadas sobre a identificação de irregularidades em um lote de café da marca Terra da Gente, nas versões Tradicional e Extra Forte, esclarecemos que os produtos citados foram localizados em apenas uma unidade da nossa rede, em Passo Fundo.

Assim que tomamos conhecimento do caso, adotamos imediatamente todas as medidas preventivas necessárias, incluindo a retirada do lote mencionado de nossa loja e o reforço dos protocolos internos de controle e qualidade.

A rede está colaborando integralmente com os órgãos competentes e com o fabricante para o total esclarecimento dos fatos, respeitando os trâmites técnicos e legais previstos.

Orientamos os consumidores que eventualmente tenham adquirido café da marca Terra da Gente, nas versões Tradicional ou Extra Forte, pertencentes ao lote informado, a suspender o consumo e a entrar em contato com nossos canais de atendimento, onde receberão as orientações necessárias sobre troca ou reembolso, conforme os procedimentos previstos.

Reafirmamos nosso compromisso com a segurança, a qualidade dos produtos comercializados e a transparência na comunicação com clientes, autoridades e a sociedade.