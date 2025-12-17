Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

R$ 12 bi sinalizados
Financiamentos da safra 2024/2025 são incluídos na lista de acesso à linha do BNDES

Medida provisória publicada trouxe mudança, que era demanda do setor; outros pedidos, ficaram de fora

