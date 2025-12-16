Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Efeito da seca
Estiagem faz RS deixar de crescer 11 pontos percentuais de 2019 para cá

Impacto foi apresentado nesta terça-feira (16), em balanço feito pela assessoria econômica da Farsul

