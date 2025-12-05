Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Presente à mesa
"Esperamos chegar até o final do ano com tudo reaberto", diz dirigente sobre embargos ao frango ao RS

Um dos maiores compradores da proteína, a China mantém restrição ao produto do Estado em razão de episódio já resolvido de 2024

Gisele Loeblein

