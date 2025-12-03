Empresa gaúcha vai produzir etanol de milho no norte do Brasil

O CEO João Marcelo Dumoncel (E) e o presidente do Conselho, Luiz Osório Dumoncel (D), participaram do evento. (legenda) Carolina Pastl / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois do Centro-Oeste, a gaúcha 3tentos mexe, agora, mais uma peça no tabuleiro dos seus negócios rumo à expansão nacional — desta vez para a região norte do país.

No ano em que celebra 30 anos de história, a companhia anunciou, nesta quarta-feira (3), a aquisição da Grão Pará Bioenergia, no município de Redenção, no Pará, para a construção de uma nova planta industrial voltada à produção de etanol, subprodutos e óleo a partir de milho.

O anúncio foi feito no 3tentos Day, evento realizado em Santa Bárbara do Sul, no norte do Estado, na presença de investidores, parceiros e autoridades locais. Até então, a 3tentos possuía 33 unidades espalhadas em 29 cidades do Rio Grande do Sul e do Mato Grosso — este último a partir de 2023.

O CEO da 3tentos, João Marcelo Dumoncel, reconheceu que a diversificação regional foi um fator importante para “mitigação de riscos da companhia”, referindo-se às recorrentes safras de grãos frustradas no Rio Grande do Sul:

— Quanto mais distribuição geográfica tivermos, menos riscos estaremos correndo no dia a dia.

Ainda assim, ponderou:

— É um drive também da expansão, mas é muito calcado em mercados potenciais (ao todo, 12 Estados são considerados potenciais em termos de produção de grãos pela companhia).

Presidente do Conselho da 3tentos, Luiz Osório Dumoncel acrescenta:

— A demanda global por alimentos segue crescendo, impulsionada mais pelo aumento de renda do que pela expansão populacional. O Brasil precisa aproveitar essas oportunidades.

Investimento bilionário

Com um investimento estimado em R$ 1,15 bilhão, a nova unidade terá capacidade para processar 2,1 mil toneladas de milho por dia. A planta está prevista para entrar em operação em 2028 e dará continuidade a um projeto local que estava paralisado.

A aquisição ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão federal que monitora a livre concorrência no país.

Paralelamente, a 3tentos também está com projetos de expansão em 2026 da sua rede de lojas de insumos e originação de grãos nos Estados do Pará, Tocantins, Goiás e Minas Gerais.

Outros projetos

O anúncio da nova planta no Pará, aliás, ocorre em meio a ampliações nas unidades já existentes. Em 2025, a capacidade de produção de biodiesel nas fábricas de Ijuí (RS) e de Vera (MT) aumentaram, respectivamente, 76% e 15%. O processamento de grãos nas unidades de Cruz Alta (RS) e de Vera (MT) também cresceu — 50% e 60%, respectivamente.

Em razão disso, a 3tentos projeta um aumento no volume de grãos processados no próximo ano, passando de 6,1 milhões de toneladas para 6,9 milhões em 2026. E o destaque com a soja, que deve crescer de 4,1 milhões para 4,8 milhões de toneladas.

Com essas estratégias, a 3tentos mira alcançar R$ 50 bilhões em receita líquida até 2032. Em 2024, a companhia atingiu a marca de R$ 12,8 bilhões.