Editais para medidas de apoio ao arroz e ao trigo devem sair nesta segunda

Para o arroz, serão R$ 100 milhões, para compra de até 500 mil toneladas. Sebastião José de Araújo / Embrapa/ Divulgação

A publicação dos editais, prevista para esta segunda-feira (15), trará o detalhamento dos leilões de arroz e trigo, nas modalidades de Prêmio Para Escoamento de Produto (PEP) e Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro). As medidas haviam sido anunciadas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e dependiam de uma portaria interministerial para se concretizar, o que aconteceu na sexta-feira (12).

Nos dois caos, o objetivo é garantir que o produtor receba a quantia mínima estabelecida pelo governo federal.

— Essas portarias permitirão pagar a diferença entre o preço mínimo e o que o mercado está pagando — reforçou Edegar Pretto, presidente da Conab.

O trigo, que está com a colheita tecnicamente encerrada no Estado, tem o valor mínimo de R$ 78,51. Com preços praticados na casa de R$ 54,20, a diferença a ser coberta é de R$ 24,31. Serão liberados R$ 67 milhões para escoamento de até 250 mil toneladas do cereal proveniente de Rio Grande do Sul e Paraná.

No caso do arroz, em fase final de plantio, a diferença entre o mínimo e o valor de mercado é de R$ 10,94. Para a cultura, o aporte liberado para PEP e Pepro é de R$ 100 milhões, o que viabilizaria a aquisição de até 500 mil toneladas.

Seja em um produto ou no outro, o setor tem pressa na execução dos mecanismos em razão do cenário crítico que está posto. O anúncio da realização de mecanismos para escoamento de arroz foi feito em 22 de outubro. Para o trigo, no dia 07 de novembro.

A publicação das portarias autorizando a realização dos leilões foi uma das pautas da mobilização realizada por produtores familiares em Porto Alegre na quarta-feira (10).