Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Programa Liquidação de Dívidas Rurais
Notícia

Dos R$ 5,2 bi aprovados em linha de renegociação do BNDES, 92% foram para o RS

Balanço da instituição mostra que, nos dois meses de operação, volume representa 43% do total sinalizado

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS