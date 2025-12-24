Do pinheiro em crochê às bolachas pintadas: as tradições de Natal no interior do RS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

No campo, o Natal não chega só no calendário. Ele aparece também em tradições que resistem ao tempo. Em diferentes cantos do Rio Grande do Sul, o espírito natalino ganha forma, por exemplo, em fios de crochê ou mesmo no aroma de bolacha recém-saída do forno.

É o caso de Guarani das Missões, na região das Missões, onde uma árvore de Natal chama a atenção na Praça Papa João Paulo II. Ela foi vestida à mão, ponto a ponto, por mulheres do município, do campo e da cidade. Foram mais de 800 quadrados de crochê, de 18 por 18 centímetros, que cobrem uma estrutura de ferro em formato de pinheiro. Uma força-tarefa que mobilizou produtoras rurais, clubes de mães, a Casa do Artesão e voluntárias, com organização do escritório municipal da Emater/Ascar-RS.

— O crochê aqui é muito mais do que renda: é vocação, é hobby, é momento de sentar, tomar mate e conversar — conta a extensionista rural e social Catiane Teikowski Roslaniec.

E um detalhe: as linhas usadas vieram de sobras de outros trabalhos, restos de novelos que ganharam novo destino.

Em uma região marcada pela produção de leite, soja, milho e trigo, o crochê virou símbolo de união e identidade. É a primeira vez que o município aposta na iniciativa — e a intenção é que vire tradição.

Tradição no forno

Já em Nova Boa Vista, no norte do Estado, o Natal tem gosto doce e de receita antiga. Na propriedade da produtora Kátia Fritzen, o destaque da época é a bolacha pintada, tradição herdada da avó, que veio de Anta Gorda, filha de imigrantes alemães.

— Quando tinha visita, sempre tinha bolacha. A vó fazia, a mãe fazia, e a gente acaba pegando gosto — conta Kátia.

Na família Fritzen, a bolacha pintada é uma tradição da família, descendente de imigrantes alemães. Kátia Fritzen / Arquivo Pessoal

A rotina é intensa. Em semanas de maior demanda, saem de 60 a 80 pacotes de bolachas, além de pão de milho assado em forno de barro, cucas e outras receitas coloniais. O preparo envolve a família: irmãs e mãe ajudam a abrir a massa no rolo, cortar, cobrir com merengue e pintar, uma a uma.

— É terapia e tradição — resume Kátia.

As irmãs Kátia (E), Cláudia (C) e Lucilene (D) na lida. Kátia Fritzen / Arquivo Pessoal

A produção de alimentos também é alternativa quando o clima não ajuda na lida do campo.

— No calor, não dá para ficar na horta. A gente acaba se voltando mais para a agroindústria — explica a produtora.