Do peru ao espumante, o agro na ceia de Natal e mais no "Campo e Lavoura"; ouça aqui

Do peru ao espumante, o agronegócio que ajuda a rechear a ceia de Natal foi um dos assuntos do Campo e Lavoura deste domingo (21), na Rádio Gaúcha. Perdeu o programa? Ouça aqui:
- No clima do Natal, o programa desta semana conversou com alguns representantes de setores responsáveis por rechear a ceia das festas de final de ano. Sobre o peru e a expectativa de venda da proteína neste ano, falou o presidente da Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), José Eduardo dos Santos.
- Já sobre espumantes e vinhos, o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Mario Lucas Ieggli, deu dicas de como escolher a bebida da noite.
- E sobre a cereja em calda, enfeite de muitos dos pratos, Ricardo Sacchi, Head de Negócios, detalhou como é a produção na empresa gaúcha Bom Princípio Alimentos.