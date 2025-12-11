De um lado, estragos do tornado, do outro, alívio trazido pela chuva à produção no RS

O tornado que passou pela região de Flores da Cunha, na Serra, deixou na produção de uva. No município, conforme estimativa do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares, 70 hectares foram afetados, com os parreirais indo ao chão com a força do vento. Outros nove hectares em Nova Pádua foram igualmente derrubados. Há ainda queda registrada de forma mais isolada em Monte Belo do Sul e Garibaldi.

— Agora, acontecem os mutirões e acabamos reerguendo os parreirais, mas as perdas acontecem e são grandes, várias plantas acabam quebrando, parte da uva acaba caindo no chão e tem toda a questão estrutural — observa Ricardo Pagno, presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares de Flores da Cunha e Nova Pádua e coordenador da Associação Interestadual da Uva.

Os parreirais atingidos são, na maioria, de variedade de uvas americanas, como a bordô e a isabel,usadas para a fabricação de suco e vinho de mesa. Embora não deva haver grandes reflexos no volume total de produção do Estado "para as famílias atingidas representam uma perda grande", avalia Pagno, em relação aos danos.

— O grande problema foi em Flores da Cunha — reforça Luciano Rebelatto, presidente do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado (Consevitis).

Mesmo reerguendo as plantas, há perda em produtividade, que pode variar bastante. Assessor técnico da Emater-RS, Célio Colle acrescenta que após levantar o que está no chão é que se verifica o que tem e o que não tem recuperação.

Por outra perspectiva, a produção de verão, de forma geral, deve se beneficiar das precipitações ocorridas. Colle explica que havia regiões onde os produtores tinham parado de plantar em razão do tempo seco. Na último dado da Emater-RS, o cultivo da soja havia chegado a 74% da área total estimada. No milho, a 89%, com 27% no período de floração e outros 27% no de formação de grãos, quando a umidade é crucial para o rendimento.

— Olhando por esse lado, a chuva foi um alento. Lavouras plantadas vinham tendo um desenvolvimento era irregular — pontua o assessor técnico da Emater.