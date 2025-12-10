De panetone a vinhos, agricultura familiar entra no clima de Natal em Porto Alegre

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Quem ainda não decidiu o que levar para a ceia — ou colocar de presente debaixo da árvore — terá, na próxima semana, um cardápio de opções direto da agricultura familiar. A 2ª edição da Feira de Natal Sabor Gaúcho chega em dois endereços: nos dias 15 e 16 de dezembro, das 8h30 às 18h30, na Assembleia Legislativa; e nos dias 17 e 18, das 8h30 às 18h, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).
Organizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Emater/RS, o evento reunirá 14 agroindústrias de diferentes regiões do Estado, com produtos variados e criados para as festas de final de ano: cestas natalinas, panetones, biscoitos, espumantes, vinhos, cervejas artesanais, entre outros.
De acordo com o diretor do Departamento de Agroindústria Familiar da pasta, Flavio Smaniotto, 2025 foi o ano da virada das feiras no Estado. Foram 123 eventos realizados, com vendas estimadas acima de R$ 45,2 milhões, impulsionadas por R$ 14 milhões em recursos estaduais para fortalecer as agroindústrias familiares.
— Essa expansão colocou os produtos gaúchos em evidência e aproximou agricultores e consumidores. O objetivo é seguir fortalecendo as agroindústrias familiares e valorizando o trabalho no campo — acrescenta Smaniotto.
Confira a lista de participantes
- Sabores do Rancho (Estância Velha)
- Panificados Hermes (Arroio do Tigre)
- Salumeria Smirdele (Nova Pádua)
- Vinhos Pasquali (Monte Belo do Sul)
- Cervejaria Kaltbier (Santo Antônio da Patrulha)
- Produtos Rodeio (Presidente Lucena)
- Casa do Sabor (Paraí)
- Mel da Terra (Santo Antônio da Patrulha)
- Cachaçaria Possamai (Imigrante)
- Estrelat (Estrela)
- Skyllo Nozes (Arroio do Tigre)
- Lonore Destilados (Nova Pádua)
- Produtos Moresco (Porto Alegre)
- Além de artesanato produzido por comunidades indígenas do Estado