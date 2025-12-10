De panetone a vinhos, agricultura familiar entra no clima de Natal em Porto Alegre

Parte dos produtos à venda é voltada às festas de final de ano. Duda Fortes / Agencia RBS

Quem ainda não decidiu o que levar para a ceia — ou colocar de presente debaixo da árvore — terá, na próxima semana, um cardápio de opções direto da agricultura familiar. A 2ª edição da Feira de Natal Sabor Gaúcho chega em dois endereços: nos dias 15 e 16 de dezembro, das 8h30 às 18h30, na Assembleia Legislativa; e nos dias 17 e 18, das 8h30 às 18h, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF).

Organizado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, em parceria com a Emater/RS, o evento reunirá 14 agroindústrias de diferentes regiões do Estado, com produtos variados e criados para as festas de final de ano: cestas natalinas, panetones, biscoitos, espumantes, vinhos, cervejas artesanais, entre outros.

De acordo com o diretor do Departamento de Agroindústria Familiar da pasta, Flavio Smaniotto, 2025 foi o ano da virada das feiras no Estado. Foram 123 eventos realizados, com vendas estimadas acima de R$ 45,2 milhões, impulsionadas por R$ 14 milhões em recursos estaduais para fortalecer as agroindústrias familiares.

— Essa expansão colocou os produtos gaúchos em evidência e aproximou agricultores e consumidores. O objetivo é seguir fortalecendo as agroindústrias familiares e valorizando o trabalho no campo — acrescenta Smaniotto.

Confira a lista de participantes

Sabores do Rancho (Estância Velha)

Panificados Hermes (Arroio do Tigre)

Salumeria Smirdele (Nova Pádua)

Vinhos Pasquali (Monte Belo do Sul)

Cervejaria Kaltbier (Santo Antônio da Patrulha)

Produtos Rodeio (Presidente Lucena)

Casa do Sabor (Paraí)

Mel da Terra (Santo Antônio da Patrulha)

Cachaçaria Possamai (Imigrante)

Estrelat (Estrela)

Skyllo Nozes (Arroio do Tigre)

Lonore Destilados (Nova Pádua)

Produtos Moresco (Porto Alegre)

Além de artesanato produzido por comunidades indígenas do Estado