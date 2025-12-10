Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Sabores natalinos
Notícia

De panetone a vinhos, agricultura familiar entra no clima de Natal em Porto Alegre

Capital recebe, na próxima semana, a 2º edição da Feira Sabor Gaúcho em dois endereços: primeiro na Assembleia Legislativa e, depois, no Centro Administrativo Fernando Ferrari

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS