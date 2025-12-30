Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Período de menor peso 
De onde veio o impulso no PIB agropecuário do terceiro trimestre em ano de estiagem no RS

Dados do DEE mostram alta de 20,5% na comparação com trimestre anterior, que foi de queda acentuada pela estiagem 

Gisele Loeblein

