De onde veio o impulso no PIB agropecuário do terceiro trimestre em ano de estiagem no RS

Estiagem fará o RS se descolar do crescimento do Brasil Renan Mattos / Agencia RBS

É a combinação da queda brusca no trimestre anterior com o bom desempenho da pecuária que explica o salto de 20,5% da agropecuária gaúcha no intervalo de julho a setembro. Os dados foram apresentados pelo Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento do Estado nesta terça-feira (30), e evidenciam, mais uma vez, o peso da estiagem no crescimento econômico do Rio Grande do Sul.

Porque o avanço percentual do terceiro trimestre vem depois de um tombo ainda mais expressivo no segundo trimestre, quando a agropecuária recuou 21,4%.

— No terceiro trimestre, quem comandou (no agro) foi a pecuária — pontuou Martinho Lazzari, pesquisador do DEE.

Há de se considerar, também, na análise desse recorte do resultado, o efeito da sazonalidade. A participação da agropecuária do terceiro trimestre é de apenas 6,7% no todo do PIB do ano. Se considerar somente a agricultura, o percentual é ainda menor: 1,1%.

No acumulado do ano, o PIB da agropecuária tem queda de 10,8%. Nessa mesma comparação, o Brasil registra alta de 11,6%.

— Os dados mostram a vulnerabilidade climática do RS — acrescenta César Conceição, pesquisador do DEEE.

No crescimento acumulado em quatro trimestres, a curva mostra o RS se distanciando do Brasil.

— Vai se distanciar do desempenho do país em função da estiagem — reforça Lazzari.