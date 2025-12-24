Depois de quase virar artigo de luxo, o que fez o preço do azeite de oliva cair em 2025

Já na comparação com os últimos 12 meses, a deflação é ainda mais expressiva: 23,32%. Adriana Franciosi / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Presença quase obrigatória nas ceias de Natal e Réveillon, o azeite de oliva chega ao fim de 2025 em trajetória inversa da que ficou conhecido nos últimos anos. Depois de um período em que os preços saltaram quase 50%, o produto registra agora 10 meses consecutivos de queda. Movimento que é puxado principalmente pelos azeites importados, que voltaram a ganhar espaço nas prateleiras dos supermercados brasileiros.

Os dados são do Índice de Preços dos Supermercados (IPS), calculado pela Associação Paulista de Supermercados (Apas) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Em novembro, o preço do azeite recuou 0,37%. No entanto, no acumulado de 2025, a queda chega a 22,69%. Já na comparação com os últimos 12 meses, a deflação é ainda mais expressiva: 23,32%.

Segundo o presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Flavio Obino, a sequência de recuos tem relação direta com a retomada da oferta internacional, os chamados azeites de balcão, "de qualidade inferior". Houve também a isenção da alíquota de 9% sobre a importação do produto pelo governo federal.

Obino lembra que, durante a forte estiagem que atingiu a Europa em 2023 e 2024, até mesmo esses azeites de menor padrão ficaram escassos. E finaliza:

— Com a regulação do mercado e a retomada da produção, esse azeite de baixa qualidade voltou a estar disponível, e o preço começou a baixar.

O azeite brasileiro

A queda atual, lembra o presidente do Ibraoliva, não representa uma competição direta com o azeite nacional, cujos preços se mantiveram estáveis:

— É um tipo de produto que não concorre com o brasileiro, que é um azeite super premium e está em outro patamar de preço.

Obino lembrou ainda ainda que, em 2024, o azeite importado de baixa qualidade chegou a encostar nos preços de produtos superiores, distorção que agora começa a ser corrigida.