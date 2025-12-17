Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Homenagem na tela
Da produção à conservação, documentário coloca o Pampa no centro do debate

Produção estreia nesta quarta-feira (17), com exibição na Assembleia Legislativa, a partir das 18h

Carolina Pastl

