Da produção à conservação, documentário coloca o Pampa no centro do debate

Documentário é resultado de uma expedição de cerca de 1,8 mil quilômetros pelo território do Pampa gaúcho Marcelo Elvira / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Com presença ainda restrita nas políticas públicas e no debate nacional, o bioma Pampa reúne características relevantes para o clima, a biodiversidade e a produção rural do Rio Grande do Sul. Esse contraste é o ponto de partida do documentário Pampa: a força do bioma invisível, que estreia nesta quarta-feira (17), às 18h, na Assembleia Legislativa, em alusão ao Dia Nacional do Bioma Pampa.

O lançamento ocorre no Salão Júlio de Castilhos, por iniciativa do deputado estadual Miguel Rossetto, em parceria com o Observatório do Código Florestal. A exibição será seguida de debate e contará com a presença do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, além de pesquisadores, produtores rurais, representantes de comunidades tradicionais, órgãos ambientais e organizações da sociedade civil. A estreia também será transmitida pelo YouTube.

Produzido pelo Observatório do Código Florestal, com financiamento internacional, o documentário é resultado de uma expedição de cerca de 1,8 mil quilômetros pelo território do Pampa gaúcho, realizada em outubro. Ao longo do percurso, uma equipe de dez pessoas — entre integrantes de organizações parceiras e cinegrafistas — saiu de Porto Alegre e percorreu municípios do bioma para ouvir quem vive e produz no campo. O resultado é um mosaico de mais de 35 vozes.

— É um quebra-cabeça de visões muito diferentes. Conversamos com pecuaristas, grandes produtores, quilombolas, pesquisadores, Embrapa, Ministério Público, órgãos ambientais e gestores públicos. A ideia foi entender os desafios, mas também as oportunidades para o Pampa — resume Marcelo Elvira, secretário-executivo do Observatório e advogado, que participou da concepção do projeto.

Mais do que um retrato ambiental, o filme coloca no centro do debate a Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Código Florestal) e sua implementação no bioma. Segundo Elvira, o foco não é o confronto entre produção e conservação, mas a busca por caminhos possíveis:

— Não somos contra nada. Onde há aptidão produtiva, ela deve ser respeitada. Mas há áreas sensíveis, impactos do uso de agrotóxicos e direitos de comunidades que precisam ser considerados. Implementar o Código é um caminho de adaptação e mitigação às mudanças climáticas.

Os números ajudam a explicar a urgência do tema. O Pampa já perdeu cerca de 30% de sua vegetação nativa desde 1985, conforme dados do MapBiomas — a maior redução proporcional entre os biomas brasileiros. Quase metade do território está ocupada por usos antrópicos, como agricultura, silvicultura, áreas urbanas e mineração. Apesar disso, apenas 2,8% da área conta com unidades de conservação.