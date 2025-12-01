Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Nova mobilização
Crise do leite: setor volta de Brasília e promete pressão nas ruas no próximo dia 10

Mobilização organizada pela Fetag-RS reunirá produtores de leite, trigo e arroz, que vivem cenário semelhante de cotações em queda

Carolina Pastl

