Crise do leite: setor volta de Brasília e promete pressão nas ruas no próximo dia 10

Entre as pautas trazidas ao governo federal, está o combate à entrada de leite estrangeiro a preços artificialmente baixos. Diogo Zanatta / Especial

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O preço do leite segue em queda, e entidades e parlamentares representantes do setor visitaram, na última semana, ministérios e órgãos federais para pressionar por ações concretas que garantam a sobrevivência da produção gaúcha. Sem resposta de Brasília, a mobilização ganha corpo agora com um ato marcado para o dia 10 de dezembro, em Porto Alegre, que também reunirá produtores de trigo e arroz — que vivem cenário semelhante. A organização é da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS).

Entre as pautas trazidas ao governo federal, está o combate à entrada de leite estrangeiro a preços artificialmente baixos. Em reuniões nos ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o pedido foi o de rigor na fiscalização e o reconhecimento de práticas de dumping.

— É preciso investigação imediata para que a produção nacional não seja sacrificada por produtos importados vendidos abaixo do custo — defende Eugênio Zanetti, vice-presidente da Fetag-RS.

No Ministério do Desenvolvimento Agrário, a cobrança foi pela atualização do custo de produção usado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), crucial para que os produtores acessem o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF). Já na Conab, discutiu-se a compra de leite em pó via Programa de Aquisição de Alimentos, como medida de apoio à produção local. O preço de referência pedido pelos produtores é de R$ 2,40 o litro, frente ao atual valor de R$ 1,80.

Outro ponto é o contigenciamento de R$ 354 milhões no seguro rural. Produtores têm recebido boletos com vencimento para novembro e dezembro, mesmo sem cobertura garantida. A renegociação de dívidas também é outra pauta no radar.

— Se o produtor não pagar, fica sem seguro. Se paga, não tem cobertura. É um verdadeiro calote do governo — explica Zanetti.

A mobilização do dia 10 quer chamar atenção para essa combinação perigosa: preços que não cobrem custos, importações desleais e endividamento crescente. Para o setor, sem ação do governo, a produção de alimentos corre risco.