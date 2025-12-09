Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Crise no agro
Notícia

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil aponta que endividamento atingiu maior nível da série histórica

Dados foram divulgados nesta terça-feira (09); pior índice está no Rio Grande do Sul 

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS