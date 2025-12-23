Conab anuncia compra de leite em pó; setor avalia medida como positiva, mas insuficiente

No RS, a expectativa é a compra de cerca de 1,1 mil toneladas de leite em pó, dentro de um volume nacional estimado em 2,5 mil toneladas. Diogo Zanatta / Especial

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O anúncio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a compra pública de leite em pó, no valor de R$ 106 milhões, chega como um alívio pontual para um setor que atravessa uma das crises mais severas dos últimos anos. A operação envolve sete Estados — Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Sergipe e Alagoas — e reserva R$ 47 milhões (44%) para o RS, principal destino dos recursos.

— A alocação maior de recursos para o Rio Grande do Sul se deve, principalmente, ao grau de organização da agricultura familiar aqui, estruturada em associações e cooperativas. O Estado também concentra o maior número de plantas processadoras de leite em pó que prestam serviço à agricultura familiar — justificou Silvio Porto, diretor de Política Agrícola e Informações da Conab.

A aquisição será feita via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), na modalidade de compra com doação simultânea. O aviso da Conab foi publicado nesta terça-feira (23) e cooperativas e associações da agricultura familiar e da reforma agrária têm até domingo (28) para apresentar ofertas. O prazo é curto em função do encerramento do ano fiscal.

No RS, a expectativa é a compra de cerca de 1,1 mil toneladas de leite em pó, dentro de um volume nacional estimado em 2,5 mil toneladas (o equivalente a mais de 20 milhões de litros de leite integral). O preço médio definido foi de R$ 41,89 por quilo, valor que representa mais de R$ 3 acima do preço de mercado no Estado.

— Esse valor foi definido a partir de uma média e beneficia especialmente o Rio Grande do Sul — explicou Porto.

O produto será depositado nas unidades armazenadoras da Conab e destinado à rede socioassistencial.

Para o setor produtivo, a iniciativa é bem-vinda, mas insuficiente diante do tamanho da crise. O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang, avalia que o anúncio “aroma o caixa” das cooperativas, mas retira pouco leite do mercado:

— É bom, claro que é bom, mas o volume é pequeno. Quando transformamos isso em litros, é muito pouco. Isso representa, literalmente, um dia de produção.

Presidente da Conab, Edegar Pretto reconheceu que a medida é pontual, mas tem efeito indutor:

— Não é uma ação que resolve todos os problemas, mas quando um grande comprador entra no mercado, há reação. Retiramos parte da produção e isso ajuda a destravar negociações.

Assim como Tang, o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS), Carlos Joel da Silva, também reconheceu a sensibilidade do governo, mas cobra medidas complementares:

— Sem regulamentar importações e aplicar tarifa antidumping, a medida da Conab acaba sendo enxugar gelo.

Além do leite, a Conab anunciou recentemente ações para o pêssego, o arroz e o trigo em razão das dificuldades que vive o agronegócio gaúcho.