Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

R$ 106 milhões
Notícia

Conab anuncia compra de leite em pó; setor avalia medida como positiva, mas insuficiente

Companhia anunciou a aquisição nesta terça-feira (23). Do total disponibilizado, 44% será para o RS

Carolina Pastl

