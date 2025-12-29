Companhia aérea e vinícola gaúcha fecham parceria para brindar Ano-Novo a bordo

Cerca de 30% de todo o volume comercializado na vinícola ocorre no último trimestre do ano. Eduardo Benini / Divulgação

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

A vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, na Serra, e a Azul Linhas Aéreas firmaram uma parceria para brindar a virada do ano. À meia-noite do dia 31 de dezembro, os passageiros a bordo dos voos da companhia receberão uma taça de espumante para celebrar a chegada de 2026.

A bebida escolhida para ação foi o prosecco. De acordo com a empresa, além de ser "leve, fresco e fácil de beber", a escolha tem a ver com o período, que é o de maior consumo da categoria. Dados da cooperativa indicam que, de janeiro a novembro deste ano, foram comercializados cinco milhões de litros de espumantes, crescimento de 11% em relação ao mesmo período de 2024. Cerca de 30% de todo o volume comercializado ocorre no último trimestre do ano, impulsionado pelas festas de fim de ano.

Diretor de marketing e vendas da vinícola, Rodrigo Valerio diz que a iniciativa vai além do brinde e busca tornar a experiência do passageiro mais acolhedora:

— Sabemos que é um momento delicado, em que muitas pessoas estão viajando em uma data em que poderiam estar com suas famílias.