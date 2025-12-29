Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Tim-tim
Notícia

Companhia aérea e vinícola gaúcha fecham parceria para brindar Ano-Novo a bordo

Passageiros que estarão nos voos à meia-noite do dia 31 de dezembro poderão degustar espumante da Serra

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS