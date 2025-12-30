Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Prognósticos
Notícia

Como o produtor deve encarar o desafio do juro alto em 2026

Em entrevista ao Campo e Lavoura, economista-chefe da Farsul falou sobre impacto desse cenário à atividade

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS