Como escolher vinhos e espumantes para as festas de final de ano? Enólogo dá dicas

O final do ano é a época em que a produção vitivinícola ganha destaque nas mesas brasileiras, seja na forma de vinhos, seja na espumantes, para celebrar o Natal ou a chegada do Ano Novo. Para entender como o setor vitivinícola se organiza para atender à maior demanda do ano e como escolher as bebidas que vão harmonizar com as ceias desta data, Mario Lucas Ieggli, presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), foi um dos entrevistados do Campo e Lavoura da Rádio Gaúcha deste domingo (21). Confira trechos abaixo.

Como o setor vitivinícola se organiza para atender à demanda das festas de final de ano?

O setor vitinícola se prepara o ano inteiro para o final do ano, quando deixa para fazer algumas ações, promoções, lançamento de produtos, visando o brinde do brasileiro no Natal e no Ano Novo. Sem dúvida, então, o setor todo se organiza na questão de quantidade, porque sabe que o volume de venda nesta época é maior. Tem vendas de espumantes de todas as categorias, moscatel, brut, demi-sec, rosê, champenoise (método de elaboração de espumante em que a segunda fermentação ocorre na garrafa) ou charmat (fermentação em grandes tanques). Além do espumante, claro, sempre há alto consumo de vinho tinto, que harmoniza com a ceia de Natal principalmente. Mas o tipo de vinho mais procurado é o espumante.

Como escolher vinhos e espumantes nessas datas?

Para escolher vinhos nesta época do ano, com tantas opções de qualidade no mercado, custo-benefício, tantos vinhos distintos, seja ele de processos ou variedades, e de terroirs, a boa escolha está sempre no que o consumidor já está acostumado a beber. Mas, claro, se procura algo para harmonizar com a ceia de Natal ou com a comida de final de ano, o consumidor tem que escolher de acordo com o prato. Um bacalhau no final de ano combina com tinto, harmoniza também com um vinho branco barricado. Pratos de entrada combinam com espumantes brut ou extra brut, seja ele charmat ou champenoise. O champenoise é mais gastronômico e o charmat é mais leve, tem uma drincabilidade maior.

E qual a tua dica de vinhos e espumantes para o Natal e Ano Novo?

A melhor dica para harmonizar a ceia ou mesmo presentear é o vinho brasileiro, seja tinto, branco, rosê ou espumante. Temos um leque de possibilidades para todos os gostos e custos-benefícios para todos os bolsos. Então, abra um vinho brasileiro e brinde com a sua família. Essa é a maior dica que eu posso dar.