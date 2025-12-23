Ceasa busca fôlego em 2026 com mapeamento de novos negócios

A missão é mapear oportunidades de novos negócios, especialmente na área frontal do complexo de Porto Alegre. Carlos Macedo / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Superavitária no papel, mas no limite na prática, a Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa-RS) começou a desenhar um novo ciclo de investimentos no complexo de Porto Alegre mirando 2026. Com receitas que praticamente empatam com as despesas ano após ano, a administração calcula em cerca de R$ 60 milhões a necessidade de aportes para modernizar e manter o complexo. O desafio é grande: mesmo com ocupação plena dos espaços e funcionamento total, o caixa atual não daria conta da conta — nem da estrutura, nem da ampliação do quadro de pessoal, hoje com apenas 22 servidores concursados, quando pelo menos o dobro seria o ideal.

Para buscar fôlego, a Ceasa contratou uma consultoria que inicia os trabalhos na primeira semana de janeiro. A missão é mapear oportunidades de novos negócios, especialmente na área frontal do complexo de Porto Alegre, voltada à Avenida Sertório/Fernando Ferrari. Entre os projetos no radar está a implantação de um posto de combustíveis na entrada da Ceasa, com edital de licitação em preparação e serviços agregados como conveniência, farmácia, lavagem de veículos e oficina para caminhões.

Outras frentes em estudo incluem a ampliação — ou eventual realocação — do setor de flores, demanda antiga de permissionários, e a criação de um prédio-garagem para organizar o fluxo intenso de veículos em dias de pico. O diagnóstico completo deve levar de sete a oito meses para ficar pronto.

— Ampliar receitas e trazer novos negócios é fundamental para pensar a Ceasa do futuro — resume o presidente do complexo, Carlos Siegle.