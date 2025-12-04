Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Economia além das quatro patas
Notícia

Cavalo crioulo movimenta R$ 5,36 bi e gera mais de 160 mil vagas de emprego no país, aponta estudo

Levantamento foi feito em parceria por ABCCC e Esalq/USP e apresentado nesta quarta-feira (3)

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS