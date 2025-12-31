Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Joia da gastronomia
Notícia

Caça ao "tesouro": município da Serra inicia colheita de trufas; quilo pode custar R$ 8 mil

Safra é entre novembro e janeiro; em Cotiporã, expectativa é somar 50 quilos neste ciclo

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS