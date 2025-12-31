Caça ao "tesouro": município da Serra inicia colheita de trufas; quilo pode custar R$ 8 mil

A colheita foi aberta oficialmente na propriedade em dezembro. Rejane Paludo / Emater/ Divulgação

Conhecidas como joias da gastronomia, as trufas — fungos raros e valiosos — já não são exclusividade dos solos europeus. Em uma propriedade em Cotiporã, na Serra Gaúcha, elas crescem discretamente sob as raízes de nogueiras pecã e entram em plena colheita.

Um dos poucos produtores de trufas do Brasil, Luís De Rossi começou o negócio de forma acidental. Ele conta que, em 2010, adquiriu mudas de nogueiras-pecã que, sem que ninguém soubesse, já vinham inoculadas com o fungo. A descoberta só ocorreu anos depois, quando algo diferente começou a surgir no solo da propriedade, contou à coluna:

— Quando encontramos, levamos para uma universidade, que confirmou que era trufa. A partir daí, tudo mudou. Hoje, colhemos e está dando muito certo. Estou aprendendo e ajustando cada vez mais o manejo.

As trufas colhidas em Cotiporã são da variedade sapucay, conhecidas como trufas brasileiras. A safra ocorre entre novembro e janeiro e, neste ano, a expectativa é colher cerca de 50 quilos — volume modesto em quantidade, mas expressivo em valor. O quilo da iguaria pode chegar a R$ 8 mil, abastecendo restaurantes e eventos ligados à alta gastronomia.

Além da produção in natura, De Rossi já aposta em novos passos. Ele iniciou a produção de mudas de nogueiras trufadas e estuda a implantação de uma agroindústria para a fabricação de carpaccio de trufas, estratégia que pode garantir regularidade no fornecimento ao mercado e ampliar a agregação de valor.