Brasil deve fechar 2025 como terceiro maior exportador mundial de carne suína 

Crescimento no ano dos embarques está projetado entre 10% e 11%. ABPA / Divulgação

O Brasil pode fechar o ano com uma nova e importante marca: avançar uma casa e se tornar o terceiro maior exportador de carne suína. A perspectiva vem com base nos dados consolidados e nas projeções feitas para o ano pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Os embarques da proteína brasileira devem crescer 10%, alcançando até 1,49 milhão de toneladas.

— É muito provável que brasil se transforme no terceiro maior exportador de carne suína, um dado auspicioso para a atividade, que cresce com consistência e sustentabilidade — frisou Ricardo Santin, presidente da ABPA.

O concorrente direto do Brasil é o Canadá, que de janeiro a outubro teve alta de 3,1% no volume de embarques. No mesmo período, as vendas externas da carne suína brasileira cresceram 12,9%. Dados parciais de novembro indicam a manutenção de um crescimento na casa dos dois dígitos, disse Santin:

— No ano, isso nos dá a certeza de que vamos crescer na casa de dois dígitos.

A estimativa é de que o avanço nas exportações de carne suína fique entre 10% e 11% no ano de 2025. O quadro também é de alta na produção, na disponibilidade e no consumo per capita (veja quadro abaixo).

Boa parte desse resultado vem sendo alimentado pelas Filipinas. O país asiático precisou reforçar as importações da carne suína em razão dos casos de peste suína africana registrados dentro de casa. Desde a confirmação do primeiro caso, em julho de 2019, 76 das 82 províncias Filipinas tiveram ocorrências. Até o último dia 14, o país tinha 31 focos ativos da doença.

O Rio Grande do Sul é o segundo maior exportador de carne suína entre os Estados brasileiros.





Números da carne suína

As estimativas de desempenho para o setor, conforme a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)





2025

Produção: até 5,55 milhões de toneladas (+4,6%)

Exportação: até 1,49 milhão de toneladas (+10%)

Disponibilidade: até 4,06 milhões de toneladas (+2,7%)

Consumo per capita: até 19 quilos (+2,3%)





2026

Produção: até 5,7 milhões de toneladas (+2,7%)

Exportação: até 1,55 milhão de toneladas (+4%)

Disponibilidade: até 4,15 milhões de toneladas (+2,2%)

Consumo per capita: até 19,5 quilos (+2,5%)

(Fonte: ABPA)

