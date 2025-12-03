Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Subiu no ranking
Notícia

Brasil deve fechar 2025 como terceiro maior exportador mundial de carne suína 

Hoje na quarta posição, país pode superar os canadenses

Gisele Loeblein

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS