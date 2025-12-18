Às vésperas do feriado, entidade do agro alerta para violência doméstica no meio rural

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Às vésperas de mais um feriado prolongado, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag-RS) lança uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher, com foco no meio rural. A iniciativa busca alertar, prevenir e estimular a denúncia em um contexto em que a violência costuma ser silenciosa, velada e, muitas vezes, invisibilizada pela distância, pelo medo e pela dependência econômica.

Em vídeo publicado nas redes sociais e distribuído no WhatsApp, números reforçam a urgência. O Brasil é o quinto país que mais mata mulheres por feminicídio, com média de quatro assassinatos por dia. No campo, a maioria dos casos ocorre dentro de casa e envolve homens próximos: em 97% das situações, o agressor é do sexo masculino, geralmente companheiro, ex-companheiro ou familiar.

— Esse é um tema central para nós. As mulheres agricultoras sofrem diferentes formas de violência, e muitas vezes não conseguem pedir ajuda — afirma Lérida Matilde Pivoto Pavanelo, coordenadora estadual de Mulheres e Aposentados da Fetag-RS.

A campanha nasce do trabalho da Comissão Estadual de Mulheres da federação e ganha força em um momento considerado crítico, continua Lérida. Feriados e datas prolongadas concentram aumento dos casos, como ocorreu na última Páscoa, quando o Estado registrou uma sequência de feminicídios.

Além de informar, a Fetag-RS chama também homens à responsabilidade. Questionar comportamentos, romper o silêncio, intervir e denunciar fazem parte da estratégia de enfrentamento.

Assista à campanha