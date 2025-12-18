Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Pela vida das mulheres
Às vésperas do feriado, entidade do agro alerta para violência doméstica no meio rural

Campanha da Fetag-RS nas redes sociais busca prevenir e estimular a denúncia também entre produtoras

Carolina Pastl

