Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Suspensa há meses
Após pressão do setor, investigação antidumping sobre leite do Mercosul é reaberta

Governo federal restabeleceu o entendimento técnico que permite o avanço do processo na OMC

Carolina Pastl

