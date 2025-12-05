Após pressão do setor, investigação antidumping sobre leite do Mercosul é reaberta

Importações alcançaram 1,8 bilhão de litros equivalentes de janeiro a outubro deste ano, terceiro maior volume da série histórica. Diogo Zanatta / Especial

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O setor brasileiro de leite recebeu, enfim, uma notícia positiva após meses de pressão e em meio à queda nas cotações. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) voltou atrás e restabeleceu o entendimento técnico que permite o avanço da investigação antidumping contra o leite em pó importado pelo Brasil do Mercosul.

A ação, proposta pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em agosto de 2024, havia ficado travada quando o MDIC decidiu que produtores rurais não teriam legitimidade para pedir a investigação — apenas a indústria — e tratou leite in natura e leite em pó como categorias diferentes. A mudança inviabilizava o processo.

Agora, o ministério reconheceu novamente a similaridade entre os dois produtos, conforme publicação no Diário Oficial.

Com as importações alcançando 1,8 bilhão de litros equivalentes de janeiro a outubro deste ano — o terceiro maior volume da série histórica —, o setor defende agora o uso de instrumentos previstos pela Organização Mundial de Comérco (OMC) para suspender temporariamente a licença automática de importação, sem esperar a conclusão do processo, prevista para junho de 2026. O dumping se configura como uma prática comercial desleal, em que produtos são exportados por preços abaixo do custo de produção para eliminar a concorrência. Há suspeita de que isso esteja ocorrendo em produtos importados de países como Argentina e Uruguai.

Segundo Rodrigo Rizzo, coordenador da Aliança Láctea Sul Brasileira, a pressão vem do cenário externo: Argentina e Uruguai enfrentaram a mesma seca que o Sul do Brasil, mas subsidiaram seus produtores. Se esse apoio reduziu artificialmente o preço das exportações, há risco de dumping.

— Do jeito que vai, o Brasil vai se afogar em leite — alertou ainda o dirigente.