Apesar do tarifaço, Brasil deve fechar 2025 com aumento na fatia da exportação de ovos

Produção brasileira deve somar 62 bilhões de ovos neste ano. ABPA / Divulgação

Sucesso dentro de casa, o ovo brasileiro também ganhou mais espaço à mesa de outros países. Tanto que, pela 1ª vez, tem a chance de embarcar um percentual maior do que o habitual 1% da produção. Resultado que vem apesar do tarifaço americano. Dados divulgados nesta segunda-feira (8) pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) apontam que, no acumulado até novembro, os embarques chegaram a 38,64 mil toneladas, volume 135,4% maior do que em igual período do ano passado.

— Neste ano, vamos exportar mais de 1%, provavelmente 1,5%, de uma produção que cresceu para 62 bilhões de ovos. Vamos exportar 40 mil toneladas — destaca Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

Boa parte do avanço veio dos Estados Unidos. Em fevereiro, diante do problema de oferta ocasionado pelos casos de influenza aviária, os americanos abriram ainda mais as portas do mercado para a proteína brasileira. Em razão disso, o país passou a ser o principal comprador do produto, com crescimento que ultrapassava os 1.000%. Até os efeitos do tarifaço aparecerem, fazendo com que, em outubro, apenas dois contêineres fossem embarcados.

— A avicultura de postura também está construindo uma capilaridade de mercados, e é por isso que vendeu. Os Estados Unidos ainda serão o maior comprador de ovos do Brasil nesse ano, mas o Japão, por exemplo, aumentou 200% as compras — afirma Santin.

Um pouco diferente no RS

No ano que foi marcado pelo primeiro caso de gripe aviária em granja comercial no Brasil — com o registro em Montenegro, no Estado —, as exportações de ovos do Rio Grande do Sul sofreram efeito das restrições. A proporção foi inferior à imaginada, o que reflete a "resiliência da avicultura gaúcha", avalia José Eduardo dos Santos, presidente da Asgav:

— Mesmo diante de embargos importantes e desafios sanitários que poderiam ter causado impactos muito maiores, conseguimos preservar a produção, manter empregos e proteger mercados estratégicos — avalia Santos.

A produção gaúcha de ovos deve alcançar 3,4 bilhões de unidades em 2025, alta de 2,4% sobre o ano anterior. O volume exportado caiu 6,1%. Em contrapartida, a receita cresceu 31,9%.