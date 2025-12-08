Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Apetite reforçado 
Apesar do tarifaço, Brasil deve fechar 2025 com aumento na fatia da exportação de ovos

Demanda dos EUA ajudou a garantir o resultado, mas diversificação de mercados também é apontada como explicação

