Queijo artesanal sem lactose? É o próximo lançamento desta agroindústria

Anselmo Cunha / Agencia RBS

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

O próximo lançamento da pequena queijaria Tempo Naturalmente Queijo, na zona rural de Porto Alegre, carrega um diferencial que vai além do sabor. O produto, que já é conhecido do portfólio da agroindústria e está em fase final de maturação, pode chegar em 2026 ao mercado sem lactose detectável — resultado de um processo natural de fermentação que transforma o leite muito antes de o queijo chegar à mesa do consumidor.

A novidade foi descoberta por Mariana Guarienti, que, junto com o seu marido, Rodrigo Polidori, está à frente da queijaria com produção a partir do leite de três vacas. E o lançamento mira um público crescente: consumidores com intolerância à lactose que buscam produtos artesanais e de origem controlada.

— A lactose é um açúcar naturalmente presente no leite, mas ela não permanece da mesma forma no queijo — explica Mariana.

Durante a fabricação, especialmente nos queijos maturados, a maior parte sai junto com o soro nas primeiras horas. O restante é consumido pelas bactérias lácticas, que transformam esse açúcar em ácido lático ainda nos primeiros dias de fermentação. O processo é conhecido e descrito pela ciência dos alimentos, mas ainda pouco compreendido pelo público.

— Em queijos bem dessorados e fermentados corretamente, a lactose costuma ser totalmente metabolizada muito antes de o produto chegar ao consumidor — afirma a produtora.

A diferença está no tempo: queijos frescos, como Minas Frescal e ricota, ainda contêm lactose; já os maturados passam por semanas ou meses de transformação bioquímica.

Para embasar o lançamento, a queijaria realizou análises laboratoriais em queijos com diferentes tempos de maturação. O resultado confirmou o esperado: lactose não detectada dentro dos limites do método analítico. Ainda assim, Mariana faz questão de separar o aspecto técnico do legal:

— Embora, do ponto de vista científico, os queijos maturados não contenham lactose, a alegação "zero lactose" no rótulo depende de critérios regulatórios específicos.

O processo de enquadramento está sendo conduzido junto ao serviço de inspeção.