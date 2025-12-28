Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Em busca de novo mercado
Queijo artesanal sem lactose? É o próximo lançamento desta agroindústria

Agora, a Tempo Naturalmente Queijo entrou com processo de enquadramento junto ao serviço de inspeção para poder comercializar o produto

Carolina Pastl

