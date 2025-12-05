A virada da canola: empresa gaúcha dobra processamento na próxima safra para produção de biodiesel

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.
Com o processamento de canola rodando na unidade de Ijuí, no norte do Estado, a 3tentos se volta agora para a próxima safra. Durante o anúncio da nova fábrica no Pará, nesta semana, a companhia gaúcha revelou a sua expectativa de dobrar o volume processado do grão para a produção de biodiesel. Das atuais 80 mil toneladas, quer chegar a 166 mil em 2026.
Para isso, a empresa prepara um movimento igualmente robusto no campo: duplicar a área fomentada, de 50 mil para 100 mil hectares no Estado. Um avanço que, segundo Luiz Osório Dumoncel, presidente do Conselho da 3tentos, não deve acontecer sozinho:
— O Rio Grande do Sul plantou cerca de 220 mil hectares neste ano e deve ir para 450 mil hectares já no próximo.
João Marcelo Dumoncel, CEO da companhia, enxerga espaço de sobra:
— O Rio Grande do Sul planta hoje pouco mais de um milhão de hectares de trigo. A canola entra na rotação e pode ocupar outro milhão de hectares, (ou seja,) a mesma área do trigo, sem grande esforço e em pouco tempo.
A aposta é tão séria que, em 2026, a 3tentos fará um pequeno recuo no processamento de trigo: de 500 mil para 460 mil toneladas. Um ajuste que abre passagem para a canola ganhar terreno dentro da empresa.
— O trigo é uma cultura importantíssima, milenar. Vamos seguir muito fortes nele, inclusive na produção de sementes. Mas não podemos fechar os olhos para o novo produto que está chegando — justifica o presidente do Conselho.
A canola é considerada atrativa pelo setor produtivo por, entre outros fatores, produzir mais óleo, ser mais rústica e ter menos oscilação nas cotações do que outros grãos.
*A coluna viajou a convite da 3tentos