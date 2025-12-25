Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Depois do peru
Notícia

A vez do porco: como está o preço da carne suína para o Ano-Novo

Produção está ajustada e mercado em equilíbrio raro entre oferta e demanda

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS