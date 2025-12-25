A vez do porco: como está o preço da carne suína para o Ano-Novo

Apesar da maior procura, não há pressão relevante sobre os preços. Sławomir Fajer / stock.adobe.com

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois do peru no Natal, é a vez da carne suína ganhar protagonismo à mesa para o Ano-Novo. O movimento não é novidade para o setor da proteína, mas em 2025 chega com um ingrediente extra: preços comportados, produção ajustada e um mercado que entra no fim de ano em equilíbrio raro entre oferta e demanda.

Historicamente, o consumo de carne suína cresce nesta época. Segundo Rogério Kerber, presidente do Sindicato da Indústria de Produtos Suínos no Rio Grande do Sul (Sips), o aumento já está no radar das empresas:

— É uma questão cultural. No fim de ano, especialmente entre Natal e Ano-Novo, sempre ocorre um incremento esperado de vendas, algo entre 20% e 25% acima do normal.

Apesar da maior procura, não há pressão relevante sobre os preços. Kerber destaca que a carne suína atravessa um período de estabilidade até surpreendente. O principal motivo está no custo de produção, que permanece controlado.

— O que determina a variação de preço é o custo, e ele tem se mantido estável, especialmente por causa do milho. Cerca de 70% do custo da carne suína vem da ração — explica, acrescentando que a expectativa é de que esse cenário se prolongue ao longo de 2026.

Do lado da produção, não há sinal de sobressaltos. A estimativa é de crescimento vegetativo entre 1,5% e 2% no abate, impulsionado mais por ganhos de genética e qualificação do que por expansão acelerada. A indústria também ajustou o ritmo de trabalho para o calendário deste fim de ano, com Natal e Ano-Novo caindo em quintas-feiras. Antecipações de jornadas e paradas nos dias 26 e 2 fazem parte da estratégia.

Para o produtor, o balanço de 2025 é positivo. Valdecir Folador, presidente da Associação de Criadores de Suínos do RS (Acsurs), lembra que a suinocultura hoje opera com produção constante ao longo de todo o ano, diferente do passado, quando havia picos para atender datas específicas:

— A oferta é regular de janeiro a dezembro, e as vendas, inclusive para exportação, também. Mas dezembro naturalmente é melhor.

Os preços pagos ao produtor cobriram os custos e deixaram margem. No sistema independente, a média gira entre R$ 8 e R$ 8,50 o quilo do suíno vivo.

O cenário externo também ajuda a explicar o otimismo. As exportações brasileiras de carne suína devem fechar 2025 em torno de 1,5 milhão de toneladas, um recorde histórico. Mercados como México, Chile, Filipinas e Japão ampliaram as compras, enquanto problemas sanitários em grandes produtores globais — como a peste suína africana na Ásia e na União Europeia — abriram espaço para o Brasil avançar.

— A indústria exportadora fez um baita trabalho lá fora — acrescenta Folador.

No mercado interno, o consumo também segue em trajetória de alta. O brasileiro já consome cerca de 20 quilos de carne suína por habitante ao ano, reforçando a importância do produto no prato do dia a dia — e também nas celebrações.

Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP, confirmam o aquecimento típico das festas. Na parcial de dezembro, até o dia 16, o pernil no atacado paulista foi negociado, em média, a R$ 14,11 o quilo, alta de 2,3% em relação a novembro. O lombo, outro corte tradicional das ceias e almoços festivos, também apresentou valorização. Ainda assim, os preços do suíno vivo permanecem praticamente estáveis em relação às semanas anteriores, sinal de um mercado bem ajustado.