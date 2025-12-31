Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Sem pausa
Notícia

A rotina no campo de quem não para nem na virada do ano

Entre a ordenha no amanhecer e a que atravessa a madrugada, produtores de leite não param, nem no Réveillon

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS