A rotina no campo de quem não para nem na virada do ano

Em Cambará do Sul, na Serra, o dia começa antes do sol nascer para o casal de produtores Lena Nazário, 67 anos, e Lauro Pinto, 70. Lena Nazário / Arquivo Pessoal

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Enquanto a cidade brinda a chegada do Ano-Novo sem hora para acabar, no campo o relógio não muda. Produtores de leite começam o primeiro dia do ano como terminam o anterior: cedo e trabalhando. Entre o cafezinho antes do amanhecer e a ordenha que atravessa a madrugada, a rotina não espera fogos nem feriado.

Em Cambará do Sul, na Serra, o dia começa antes do sol nascer para o casal de produtores Lena Nazário, 67 anos, e Lauro Pinto, 70. Às 5h da manhã, o despertador marca o início de uma rotina construída ao longo de décadas no campo.

— Sempre levantamos cedo. Meu marido faz o cafezinho, e aí vamos para o galpão lidar com as vacas — conta Lena.

Às 5h30 inicia a única ordenha do dia. O rebanho é pequeno: hoje são sete vacas, de gado misto, que produzem juntas cerca de 40 litros de leite por dia. O volume rende em torno de quatro quilos de queijo. Assim que sai da ordenha, o leite segue direto para a agroindústria da propriedade, chamada Queijaria São Gonçalo, onde se transforma em queijo artesanal serrano.

Manter o horário mesmo no Réveillon é mais do que disciplina, explica a produtora: "é uma exigência dos animais".

— Se a ordenha atrasa, o dia inteiro sai do compasso. As vacas ficam esperando.

Se em Cambará do Sul o trabalho começa cedo, em Vespasiano Corrêa atravessa a madrugada. Lá, Fabrício Balerini representa a nova geração de produtores que assumiu uma propriedade familiar com mais de cem anos de história. A atividade leiteira ganhou fôlego nos anos 1990 e passou, recentemente, por um processo de sucessão. Hoje, a fazenda abriga cerca de 220 animais, sendo cem vacas em lactação, com produção diária de cinco mil litros de leite, entregues à cooperativa Dália.

A rotina inclui três ordenhas por dia, cada uma com duração média de duas horas e meia: às 7h, às 15h e às 23h. Parte da mão de obra é contratada, parte, familiar.

— Aqui não pode parar. São 365 dias do ano. Se atrasar ou cancelar, tem prejuízo econômico e também para o bem-estar animal. A vaca já está estimulada para ordenhar — reforça Balerini.

E a folga não vem nem na virada do ano. Enquanto muitos brindam, alguém estará na sala de ordenha às 23h na propriedade do produtor de leite.