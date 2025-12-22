A cereja das festas: empresa gaúcha aumenta em até 70% as compras da fruta no final de ano

No caso da empresa, a cereja em calda é feita com a fruta mesmo. Angelli Foto / adobe.stock.com

Entre as frutas que compõem a mesa das festas de final de ano, a cereja tem espaço garantido. Na combinação com a farofa e os fios de ovos, ajuda a dar cor e sabor ao prato principal: peru ou ave natalina (e, na virada, a carne suína). Para a empresa Bom Princípio Alimentos, também ajuda a dar forma aos negócios da temporada.

Embora processe a cereja o ano inteiro, no final do ano a empresa amplia o volume em até 70% para dar conta da demanda sazonal. Líder de negócios da marca, Ricardo Sacchi explica que a fruta usada para o produto em calda tem como origem o Chile, referência na produção. O Brasil não tem escala no cultivo, e é por isso que é preciso trazer de fora.

— A gente se prepara, faz estoque, para que não falte esse produto. Nos antecipamos em, pelo menos, 60 dias: tem todo o tempo de transporte, a preparação da fruta — explica Sacchi.

No caso da empresa, a cereja em calda é feita com a fruta mesmo. Há no mercado, no entanto, produtos feitos à base de bolinha de mamão, que reproduzem a cereja — o rótulo dirá qual o ingrediente usado.

Com 372 itens no portfólio, a Bom Princípio também coloca outros itens natalinos (e de final de ano) à mesa: nozes, azeitonas (com ou sem caroço) e conservas, que fazem muito sucesso, neste período, no sul do Brasil.

— Isso também faz crescer as vendas, porque alimento é a parte saborosa da vida — sintetiza o líder de Negócios da marca.