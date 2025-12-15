Gisele Loeblein

Gisele Loeblein

Jornalista formada pela UFRGS, trabalha há 25 anos no Grupo RBS e, desde 2013, assina a coluna Campo e Lavoura, em Zero Hora. Faz também comentários diários na Rádio Gaúcha e na RBS TV.

Em plena floração
Notícia

2026, o ano das flores?Setor prevê novo crescimento no Brasil

Ibraflor projeta alta na comercialização, desta vez de até 6%, em todo o país

Carolina Pastl

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS